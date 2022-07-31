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Женский Чемпионат Европы 2017

​На финале женского Евро установлен рекорд турниров УЕФА по посещаемости

31 Июля 2022 • 20:51 Комментировать

В воскресенье вечером на главной арене Англии проходит финальный матч чемпионата Европы среди женщин. На трибунах «Уэмбли», по уточнённым данным, присутствует 87 192 зрителя. Это рекорд всех турниров УЕФА за всё время, о чём рассказывает BBC. Речь идёт как о женских, так и мужских турнирах.

Стоит напомнить, что в прошлом году «Уэмбли» принимал мужской финал чемпионата Европы. Тогда на трибунах стадиона находилось 67 173 болельщика.

Следить за игрой между женскими сборными Англии и Германии можно на страницах портала LiveResult. Там проходит трансляция матча в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэмбли женская сборная Германии Женская сборная Англии
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