Полиция арестовала зачинщиков беспорядков после финала женского Евро

Полиция арестовала двух человек в связи с проведением финального поединка женского чемпионата Европы в Лондоне.

В день игры, состоявшейся 31 июля, правоохранительными органами было арестовано всего два фаната, тогда как никто не был задержан в фанатской зоне на Трафальгарской площади, где тысячи болельщиков устроили бурное празднование победы своей сборной на континентальном первенстве.

Представители столичной полиции отметили, что одного мужчину оштрафовали за нарушение общественного порядка, а второго возмутителя спокойствия отпустили без каких-либо наказаний.

Напомним, сборная Англии выиграла в финальной встрече Германию, дожав соперниц в дополнительное время (2:1 ОТ).