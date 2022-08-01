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Женский Чемпионат Европы 2017

Полиция арестовала зачинщиков беспорядков после финала женского Евро

01 Августа 2022 • 19:16 Комментировать

Полиция арестовала двух человек в связи с проведением финального поединка женского чемпионата Европы в Лондоне.

В день игры, состоявшейся 31 июля, правоохранительными органами было арестовано всего два фаната, тогда как никто не был задержан в фанатской зоне на Трафальгарской площади, где тысячи болельщиков устроили бурное празднование победы своей сборной на континентальном первенстве.

Представители столичной полиции отметили, что одного мужчину оштрафовали за нарушение общественного порядка, а второго возмутителя спокойствия отпустили без каких-либо наказаний.

Напомним, сборная Англии выиграла в финальной встрече Германию, дожав соперниц в дополнительное время (2:1 ОТ).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Англии женский чемпионат Европы беспорядки
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