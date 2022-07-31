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Женский Чемпионат Европы 2017

​Финал женского чемпионата Европы собрал 90 тысяч зрителей – такого не было даже на мужских Евро

31 Июля 2022 • 19:47 Комментировать

В воскресенье вечером в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли» проходит финал женского чемпионата Европы. Трофей разыгрывают сборные Англии и Германии.

На трибунах стадиона присутствует примерно 90 тысяч зрителей. Это абсолютный рекорд чемпионатов Европы, причём не только женских. Даже на мужских Евро так много зрителей один матч никогда не собирал.

Следить за развитием событий на поле «Уэмбли» в финале женского Евро можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Отметим, что сборная Германии выиграла 8 из 12 предыдущих чемпионатов Европы среди женщин.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэмбли женская сборная Германии Женская сборная Англии
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