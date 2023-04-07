Женская «Финалиссима» - сборная Англии обыграла Бразилию

На лондонском стадионе «Уэмбли» состоялась первая в истории женская «Финалиссима» - сборная Англии в качестве победителя чемпионата Европы сыграла против победительниц Кубка Америки, сборной Бразилии. Англичанки открыли счет еще в первом тайме, это сделала Кло Келли, которая забила и победный гол в финале чемпионата Европы также.

Казалось, что все уже закончено, но в добавленное арбитром время к матчу бразильянки сравняли счет, и в итоге все перешло в дополнительное время, а там и в серию пенальти, в которой англичанки выиграли со счетом 4:2.