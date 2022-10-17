Капитан женской команды «Барселоны» и испанской национальной сборной Алексия Путельяс вновь признана лучшей футболисткой года по версии France Football.

В минувшем сезоне полузащитник каталонского гранда помогла своему клубу выиграть все матчи в рамках чемпионата Испании, забив 18 голов при 15 результативных передачах, а также выиграла в футболке каталонцев женскую Лигу чемпионов.

Отметим, что перед стартом чемпионата Европы в Англии Путельяс получила серьёзную травму колена, из-за которой пропустит весь текущий сезон.

