Швейцария примет женский чемпионат Европы в 2025 году

Во вторник выяснилась страна-хозяйка будущего чемпионата Европы, который состоится в 2025 году - это Швейцария.

- Это исторический день для Швейцарии и для женского футбола, - заявил Доминик Блан, глава швейцарской федерации футбола.

Сборная Швейцарии не смогла принять участие в предыдущем чемпионате Европы, который должен был состояться в 2021 году, но из-за так называемой «пандемии COVID» прошел на год позже. Его выиграла сборная Англии, переигравшая в финале немок. Ну а предстоящим летом в Австралии и Новой Зеландии пройдет женский чемпионат мира по футболу, он начнется 20 июля.