Чемпионка Европы в составе английской сборной объявила о завершении игровой карьеры

Нападающая сборной Англии Эллен Уайт объявила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 33 лет. Напомним, она стала чемпионкой Европы 2022 года в составе английской женской национальной команды.

«Я всегда думала о том, как завершиться моя карьера, и это лучший вариант. Пришло мое время попрощаться с большим футболом и дать дорогу молодому поколению. Представлять свою страну на международной арене было для меня большой честью, а летом я исполнила свою мечту, став чемпионкой мира! Спасибо, футбол», - написала футболистка в социальных сетях.

Известно, что Уайт выступала за «трех львов» с 2010 года и смогла, помимо чемпионата Европы, выиграть бронзовые награды чемпиона мира-2015 в Канаде.