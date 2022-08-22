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Женский Чемпионат Европы 2017

Чемпионка Европы в составе английской сборной объявила о завершении игровой карьеры

 
22 Августа 2022 • 18:48 Комментировать

Нападающая сборной Англии Эллен Уайт объявила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 33 лет. Напомним, она стала чемпионкой Европы 2022 года в составе английской женской национальной команды.

«Я всегда думала о том, как завершиться моя карьера, и это лучший вариант. Пришло мое время попрощаться с большим футболом и дать дорогу молодому поколению. Представлять свою страну на международной арене было для меня большой честью, а летом я исполнила свою мечту, став чемпионкой мира! Спасибо, футбол», - написала футболистка в социальных сетях.

Известно, что Уайт выступала за «трех львов» с 2010 года и смогла, помимо чемпионата Европы, выиграть бронзовые награды чемпиона мира-2015 в Канаде.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Чемпионат Европы Эллен Уайт
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