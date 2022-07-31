Женская сборная Англии выиграла чемпионат Европы-2022

В Лондоне, на стадионе «Уэмбли», при 88-тысячной аудитории завершился финальный матч женского чемпионата Европы. В очной встрече Англия одолела Германию, забив победный мяч в дополнительное время (2:1).

Основное время поединка завершилось ничьей – 1:1. Счет в игре был открыт на 62-й минуте встречи, когда Элла Тун вывела Англию вперед, эффектно перебросив голкипера. На 79-й минуте игры Лина Магулл смогла отправить сферу в сетку после розыгрыша углового. В овертайме Хлоя Келли принесла своей команде победу, забив победный мяч – 2:1.

Напомним, в полуфинале женского чемпионата Европы сборная Англии смогла разгромить Швецию со счетом 4:0, а Германия смогла одолеть Францию (2:1).