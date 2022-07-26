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Женский Чемпионат Европы 2017

На женском Чемпионате Европы повторён рекорд по количеству голов за турнир

26 Июля 2022 • 23:49 Комментировать

В женском чемпионате Европы по футболу настала пора полуфинальных матчей, Англия встречается со Швецией, и уже в первом тайме нападающая англичанок Бет Мид записала на свой счет мяч.

Он стал для нее уже шестым на этом турнире, и это является повторением предыдущего рекорда женских чемпионатов Европы по количеству голов за турнир. Прежний рекорд был установлен в далеком уже 2009 году, когда такое же количество голов забила немка Инке Грингс.

Следить за событиями полуфинального матча женского чемпионата Европы между сборными Англии и Швеции можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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