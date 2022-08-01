Нелли Коровкина рассказала об эмоциях после недопуска сборной России на женский Евро

Футболистка столичного «Локомотива» и сборной России Нелли Коровкина рассказала об эмоциях, которые испытала после недопуска команды на женский чемпионат Европы-2022.

«Конечно, это обидно. Мы всегда этого ждали, все к этому шли. В принципе, в футбол для этого и играют, чтобы попадать на Евро, в Лигу чемпионов. Когда узнала, сначала был момент, что все потеряно. Думала: «Ну и смысл дальше играть?» Были такие мысли и разговоры, что хотелось опустить руки. Но мы профессионалы. У нас есть чемпионат России, значит, будем играть здесь. Надеюсь, в ближайшее время ситуация разрешится. Сейчас уже отпустила этот момент, не переживаю. Прошло уже почти полгода, я давно перестроилась. Думаю о чемпионате России», - приводит слова Коровкиной «Матч ТВ».

Напомним, женский чемпионат Европы-2022 выиграла сборная Англии, которая в решающем матче оказалась сильнее Германии, забив решающий мяч в рамку соперниц в дополнительное время (2:1 ОТ).