Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Женский Чемпионат Европы 2017

США и Мексика хотят совместно провести женский чемпионат мира по футболу в 2027 году

28 Апреля 2023 • 04:27 Комментировать

После того, как США, Канада и Мексика проведут вместе основной, мужской чемпионат мира по футболу в 2026 году, они планируют еще один важный проект - совместное проведение США и Мексикой женского чемпионата мира в 2027 году.

Стоит заметить, что американская сборная является действующим чемпионом мира, она выиграла этот титул в 2019 году во Франции. Но уже предстоящим летом в Австралии и Новой Зеландии пройдет очередной Мундиаль среди представительниц прекрасного пола.

Также стоит напомнить, что женский ЧМ проводится с 1991 года, и уже дважды он проходил в США - в 1999 и 2003 годах. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Женский Футбол
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Апреля
04:27 · Чемпионат Европы среди женщин
США и Мексика хотят совместно провести женский чемпионат мира по футболу в 2027 году
07 Апреля
07:26 · Чемпионат Европы среди женщин
Женская «Финалиссима» - сборная Англии обыграла Бразилию
05 Апреля
05:06 · Чемпионат Европы среди женщин
Швейцария примет женский чемпионат Европы в 2025 году
16 Марта
10:08 · Чемпионат Европы среди женщин
Анри может возглавить женскую сборную Франции
26 Октября
20:14 · Чемпионат Европы среди женщин
Женская Финалиссима пройдёт на «Уэмбли» в апреле
17 Октября
22:13 · Чемпионат Европы среди женщин
Алексия Путельяс вновь признана лучшей футболисткой года официально
22 Августа
18:48 · Чемпионат Европы среди женщин
Чемпионка Европы в составе английской сборной объявила о завершении игровой карьеры
01 Августа
19:57 · Чемпионат Европы среди женщин
Нелли Коровкина рассказала об эмоциях после недопуска сборной России на женский Евро 1
19:16 · Чемпионат Европы среди женщин
Полиция арестовала зачинщиков беспорядков после финала женского Евро
31 Июля
21:43 · Чемпионат Европы среди женщин
Женская сборная Англии выиграла чемпионат Европы-2022
20:51 · Чемпионат Европы среди женщин
​На финале женского Евро установлен рекорд турниров УЕФА по посещаемости
19:47 · Чемпионат Европы среди женщин
​Финал женского чемпионата Европы собрал 90 тысяч зрителей – такого не было даже на мужских Евро
28 Июля
00:09 · Чемпионат Европы среди женщин
Германия одолела Францию и вышла в финал женского чемпионата Европы
27 Июля
00:12 · Чемпионат Европы среди женщин
Англия вышла в финал женского чемпионата Европы, разгромив Швецию
26 Июля
23:49 · Чемпионат Европы среди женщин
На женском Чемпионате Европы повторён рекорд по количеству голов за турнир
Все новости
Рекомендуем