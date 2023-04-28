США и Мексика хотят совместно провести женский чемпионат мира по футболу в 2027 году

После того, как США, Канада и Мексика проведут вместе основной, мужской чемпионат мира по футболу в 2026 году, они планируют еще один важный проект - совместное проведение США и Мексикой женского чемпионата мира в 2027 году.

Стоит заметить, что американская сборная является действующим чемпионом мира, она выиграла этот титул в 2019 году во Франции. Но уже предстоящим летом в Австралии и Новой Зеландии пройдет очередной Мундиаль среди представительниц прекрасного пола.

Также стоит напомнить, что женский ЧМ проводится с 1991 года, и уже дважды он проходил в США - в 1999 и 2003 годах.