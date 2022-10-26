Женская Финалиссима пройдёт на «Уэмбли» в апреле

Женские национальные сборные Англии и Бразилии станут участницами Финалиссимы в апреле.

Напомним, что УЕФА и КОНМЕБОЛ объявили о создании трофея, который разыгрывают сильнейшие сборные Европы и Южной Америки. Сообщается, что женские команды встретятся между собой 6 апреля 2023 года на лондонском стадионе «Уэмбли». Там же в июне этого года Аргентина разгромила со счётом 3:0 Италию.

Напомним, что Англия и Бразилия в июле стали триумфаторами континентальных первенств, а родоначальницы футбола сделали это при родных трибунах.

