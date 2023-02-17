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США. МЛС

Анри заявил, что готов возглавить сборную США

17 Февраля 2023 • 00:28 Комментировать

Легендарный нападающий «Арсенала», а ныне начинающий футбольный тренер Тьерри Анри заявил, что не против сделать следующий шаг в карьере, возглавив сборную США.

«Знаю ли я игроков? Знаю. Знаю ли я лигу? Да, я знаю её. Хочу ли я возглавить какую-либо сборную? Да, конечно. Но я бы не хотел снова быть номером два», - цитирует Анри CBS Sports.

Отметим, что на данный момент у «звёздно-полосатых» нет главного тренера на постоянной основе. Анри последние два года был ассистентом в сборной Бельгии у Роберто Мартинеса, также он занимал эту должность с 2016 по 2018 год, далее провалился в качестве рулевого «Монако» и потренировал «Монреаль Импакт» в МЛС.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная США Тьерри Анри
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