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Лина Магулл назвала размер зарплаты, которую нужно платить в женском футболе

13 Июля 2022 • 00:50 Комментировать

Полузащитница сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лина Магулл поделилась мнением на тему разницы заработных плат в мужском и женском футболе.

«Я не требую 10-20 миллионов евро в год. Мне лишь хочется донести тот факт, что зарплаты должны расти и увеличиваться с каждым годом. Они должны расти у всех, и не только у футболисток сборной, чтобы спортсменки могли заниматься своим видом спорта нормально. Высокие зарплаты мужчин нужно скорректировать, ведь они сильно завышены», - заявила Магулл Bild.

Спортсменка отметила, что футболистки из второй лиги также должны хорошо зарабатывать, чтобы им не приходилось подрабатывать на других работах. «Мы говорим о минимальной зарплате в две-три тысячи евро в месяц. Только так можно развивать женский футбол», - отметила Магулл.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Лина Магулл заработная плата
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