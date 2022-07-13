Лина Магулл назвала размер зарплаты, которую нужно платить в женском футболе

Полузащитница сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лина Магулл поделилась мнением на тему разницы заработных плат в мужском и женском футболе.

«Я не требую 10-20 миллионов евро в год. Мне лишь хочется донести тот факт, что зарплаты должны расти и увеличиваться с каждым годом. Они должны расти у всех, и не только у футболисток сборной, чтобы спортсменки могли заниматься своим видом спорта нормально. Высокие зарплаты мужчин нужно скорректировать, ведь они сильно завышены», - заявила Магулл Bild.

Спортсменка отметила, что футболистки из второй лиги также должны хорошо зарабатывать, чтобы им не приходилось подрабатывать на других работах. «Мы говорим о минимальной зарплате в две-три тысячи евро в месяц. Только так можно развивать женский футбол», - отметила Магулл.