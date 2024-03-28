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Бояринцев: «Сейчас нет более весомой фигуры для сборной России, чем Карпин»

28 Марта 2024 • 15:12 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился комментарием о возможном продлении трудового соглашения Валерия Карпина со сборной России.

«Мне кажется, что на данный момент нет более весомой фигуры для сборной России, чем Карпин. Абсолютно, логично, что с Карпиным продлят соглашение», — заявил Бояринцев «Чемпионату».

Напомним, нынешний контракт 55-летнего Карпина со сборной России истекает предстоящим летом.

Ранее появилась информация, что Российский футбольный союз планирует предложить Карпину новый трудовой договор, который будет рассчитан на два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Денис Бояринцев ещё теги
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