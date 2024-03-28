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Шавло - о победе сборной России: «Результат крупный, но нельзя обольщаться»

28 Марта 2024 • 11:39 Комментировать

Бывший гендиректор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о недавнем товарищеском поединке между сборными России и Сербии. Команда Валерия Карпина разгромно победила со счетом 4:0.

«Результат крупный, но нельзя обольщаться. Сербия давила в начале игры, мы не могли выйти со своей половины. Но ребят надо поздравить. Это заслуга наших ребят, которые играли до конца», - передает слова Шавло «Чемпионат».

Напомним, что на 25 марта у сборной России был запланирован товарищеский поединок против национальной команды Парагвая. Спарринг отменили из-за трагических событий в Подмосковье.

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