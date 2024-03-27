Тукманов – о новом контракте Карпина с РФС: «Обе стороны ничем не рискуют»

Александр Тукманов, бывший президент московского «Торпедо» оценил потенциальный новый контракт Валерия Карпина с национальной сборной России. Об этом в последнее время пишут многие спортивные СМИ.

«Обе стороны, думаю, здесь ничем не рискуют. РФС потому, что у команды понятный главный тренер, с ним уже оговорены условия сотрудничества. А Карпин не рискует потому, что пока нет официальных матчей, которые дали бы оценку его деятельности», - приводит слова Тукманова портал Rusfootball.

Под руководством непосредственно Карпина сборная России с лета 2021 года потерпела лишь одно поражение – в игре отбора на мундиаль в Катаре против сборной Хорватии (0:1). Возглавил Валерий Георгиевич российскую сборную летом того же года после провала на Евро-2020, сменив Станислава Черчесова.