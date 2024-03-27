«Удивлён, но благодарен»: депутат Госдумы отреагировал на минуту молчания на матче Франция – Чили

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Дмитрий Свищёв в социальной сети Вконтакте поделился мыслями о товарищеском матче Франция – Чили.

В знак скорби и солидарности с жертвами вооружённого нападения на «Крокус Сити Холл» встреча началась с минуты молчания.

«Диктор стадиона перед началом матча обратился к зрителям с выражением соболезнований всем, кто пострадал в результате теракта, а также их семьям.

Удивлён этой инициативе Федерации футбола Франции, но очень им благодарен. Это важный поступок. Учитывая, что президент Франции в последнее время выступает с антироссийской позицией. Рад, что у спортсменов, представителей разных слоев спортивного сообщества на этот счет другое мнение», — написал депутат на своей стене в социальной сети.