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Бышовец: «Работа Карпина вселяет оптимизм»

27 Марта 2024 • 18:01 Комментировать

Анатолий Бышовец, известный советский и российский тренер считает, что Валерия Карпина необходимо оставить в сборной России. Свою работу, по мнению Бышовца, Валерий Георгиевич для настоящего момента выполняет отлично.

«Проделана большая работа. Есть динамика и перспектива, появляются новые игроки, последний матч оставил впечатления, подтверждающие это. Его работа вселяет оптимизм, учитывая все проблемы, которые есть», - говорит Бышовец порталу Metaratings, добавив, что сейчас Карпину не хватает лишь одного – официальных поединков.

В марте сборная России под руководством Карпина не без помощи удаления разгромила сборную Сербии (4:0) в Москве на «ВТБ Арене».

Орещук: «Карпин справляется со своей работой»

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