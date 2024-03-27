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Орещук: «Карпин справляется со своей работой» эксклюзив

27 Марта 2024 • 15:30 Комментировать

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что РФС предложил Валерию Карпину двухлетний контракт.

«Карпин справляется со своей работой, все хорошо. Мы все равно ближайшие два года нигде играть не будем. Поэтому менять тренера и требовать от него чего-то нового, наверное, нет смысла. Валерий Георгиевич наигрывает молодежь и правильно делать. Не надо ничего менять, пусть работает спокойно», – сказал Орещук.

Напомним, нынешнее трудовое соглашение Карпина с РФС рассчитано до августа текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Роман Орещук ещё теги
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