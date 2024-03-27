Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что РФС предложил Валерию Карпину двухлетний контракт.

«Карпин справляется со своей работой, все хорошо. Мы все равно ближайшие два года нигде играть не будем. Поэтому менять тренера и требовать от него чего-то нового, наверное, нет смысла. Валерий Георгиевич наигрывает молодежь и правильно делать. Не надо ничего менять, пусть работает спокойно», – сказал Орещук.

Напомним, нынешнее трудовое соглашение Карпина с РФС рассчитано до августа текущего года.