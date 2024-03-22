Чанов предполагал, что Сафонов не сыграет против сборной Парагвая

В минувший четверг сборная России разгромила дома в товарищеской игре сборную Сербии. Ворота россиян защищал голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, который оставил свои ворота «сухими», а после уехал в расположение своего клуба, «Краснодара».

Вячеслав Чанов, в прошлом тренер вратарей ЦСКА рассказал, что не ошибся в своём прогнозе по поводу Сафонова.

«Сафонов вчера отыграл на ноль, о многом говорит. Предполагал, что он только с Сербией сыграет, а на Парагвай выйдет Лунев. Результат с Сербией классный, никто такого не ожидал», - делится Чанов для «РБ Спорт».

Напомним, что помимо Сафонова в обойме сборной остаются три вратаря – Андрей Лунёв («Карабах»), Александр Максименко («Спартак») и Юрий Лодыгин («Панатинаикос»).