Червиченко высказался о матче Россия - Сербия

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями касательно предстоящих товарищеских матчей сборной России.
«Нет никаких ожиданий перед матчем России и Сербии. Сыграют и сыграют. На мой взгляд, товарищеские матчи не несут никакой принципиальной составляющей. Просто погоняют мяч», - передает слова Червиченко «Чемпионат».
Напомним, что товарищеский поединок между сборными России и Сербии состоится на стадионе «ВТБ Арена» 21 марта. 25 марта подопечные Валерия Карпина проведут еще один спарринг – против национальной команды Парагвая.
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