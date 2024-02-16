Клинсманн остался без работы

Немецкий специалист Юрген Клинсманн отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Южной Кореи. Об этом рапортуют журналисты Yonhap.

Как информирует источник, тренеру сообщили об увольнении на встрече с руководством Корейской футбольной ассоциации. Ранее национальная команда под руководством Клинсманна не смогла победить на Кубке Азии, потерпев неожиданное поражение от сборной Иордании в полуфинальном матче.

Напомним, что Юрген занял пост наставника сборной Южной Кореи в 2023 году. До этого специалист отметился работой в сборных США и Германии.