Буфаль: «Мне нравилось смотреть, как Роналду плачет»

Атакующий полузащитник сборной Марокко Софьян Буфаль вспомнил о четвертьфинале чемпионата мира – 2022, в котором команда обыграла Португалию с минимальным счётом 1:0.

«При всём уважении к Роналду мне нравилось смотреть, как он плачет, а не мы», - сказал Буфаль, давая комментарий для Alkass.

«Я предпочитаю Месси, а клуб, в котором я хотел бы играть, - это «Барселона», - добавил 29-летний футболист.

Отметим, что Софьян Буфаль сейчас выступает в Катаре за «Аль-Райан». Ранее марокканец играл в Европе за «Анже», «Лилль», «Саутгемптон» и «Сельту».

Напомним, что сборная Марокко на чемпионате мира заняла четвёртое место.