В сборной Аргентины хотят сохранить Месси до ЧМ-2026

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони заявил о намерении сохранить звездного нападающего Лионеля Месси в национальной команде до чемпионата мира 2026 года.

«Месси в полном порядке. Он по-прежнему в сборной, Лео будет продолжать играть за команду, пока сам не примет решение об уходе. Если же он захочет уйти, я постараюсь переубедить его», - приводит слова тренера Tyc Sports.

Напомним, что в декабре прошлого года 35-летний нападающий стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финальном матче «альбиселесте» переиграли Францию (3:3, 4:2 – по пенальти).

ЧМ-2026 состоится в США, Мексике и Канаде.