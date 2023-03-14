Одна из заявок на право проведения чемпионата мира - 2030 изменена. Украина не сможет принять матчи юбилейного мундиаля.

Официально подтверждено, что вместо страны из Восточной Европы к совместной заявке Испании и Португалии присоединится Марокко. Ранее сообщалось о «неуверенности» ФИФА в том, что Украина будет восстановлена к 2030 году и сможет принять матчи мундиаля. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» недавно размышляло о причинах уже случившегося переноса.

Напомним, что чемпионат мира - 2030 пройдёт в год столетия со дня проведения первого в истории турнира. Хозяева ЧМ будут объявлены в третьем квартале следующего года. Помимо заявки Испании, Португалии и Марокко на право проведения будут претендовать совместная заявка Уругвая, Аргентины, Чили и Парагвая.