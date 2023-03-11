Почему Испания и Португалия отказались от Украины в пользу Марокко для заявки на проведение чемпионата мира

В следующем году ФИФА решит, где пройдёт чемпионат мира-2030. Ещё недавно Украина считалась претендентом на проведение турнира вместе с Испанией и Португалией, но теперь её, похоже, заменит Марокко. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о причинах.

В октябре 2022 года Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира-2030, которую собирались отправить в ФИФА. Две южные страны давно уже планировали побороться за право принять мундиаль, но вот появление Украины в списке вызвало удивление. Это совсем выбивалось из логики.

Откровенно говоря, указание Украины в тот момент изначально выглядело популистским шагом. Как минимум было странно, что к заявке присоединилась страна, которая географически довольно далеко от Иберии. Не говоря уж о том, что это было смелым расчётом, учитывая, что пока в Украине невозможно обеспечить безопасность зрителей. Видимо, в октябре в Испании и Португалии была надежда, что всё закончится быстро.

Спустя полгода всё идёт к тому, что Испания и Португалия в качестве третьего государства привлекут Марокко. Этот выбор как раз выглядит абсолютно понятным и логичным. Африканская страна находится совсем рядом с двумя европейскими, что упрощает логистическую составляющую. Не стоит забывать, что на африканском континенте есть испанские города, которые имеют с Марокко сухопутную границу. Конечно, вряд ли там будут строить стадионы для чемпионата мира, но сам по себе факт интересен.

При этом у Украины есть ещё одна проблема. В ноябре был арестован глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко по подозрению в нецелевом расходовании средств. В феврале суд отстранил его от должности на месяц. Так или иначе, но сейчас у УАФ даже при всём желании просто некому обсуждать возможность совместной заявки. Ну и конечно, Украине сейчас точно не до планирования матчей чемпионата мира.

Для Марокко же это шанс. Эта африканская страна уже много лет безуспешно пытается добиться права на проведение чемпионата мира. Марокко подавало заявки на проведение турниров 1994, 1998, 2006, 2010 и 2026-го годов. Однако африканская страна неизменно проигрывает. Никто больше не претендовал так часто на проведение турнира, не добиваясь успеха. Марокканцы готовы были и в одиночку побороться за право принять турнир 2030 года, но теперь, видимо, от этой идеи отказались.

Заявка Испании и Португалии изначально выглядела довольно перспективной, а появление Марокко, как кажется некоторым специалистам, лишь добавит шансов. Кстати, африканская страна обсуждала вариант подать совместную заявку с Тунисом и Алжиром, но договорённость не была достигнута.

Стоит отметить, что после успеха на чемпионате мира-2022 в Марокко усилилось желание принять мундиаль. Нет сомнений, что в этом королевстве готовы сделать всё, чтобы получить право провести планетарное первенство. Справедливости ради уточним, что пока окончательно заявка от Испании и Португалии не подана ни в союзе с кем-то третьим, ни вдвоём. Однако появление Марокко в этом трио всё же выглядит логичным и объяснимым.

Стоит отметить, что планируются ещё две заявки. Ожидается совместная южноамериканская заявка от Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили. Также будет подана ещё одна межконтинентальная заявка от Египта, Греции и Саудовской Аравии.

Роман Андреев