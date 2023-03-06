Шишкин не исключил, что у Карпина есть обида на Дзюбу

Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин высказался о непопадании нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в расширенный список сборной России.

«Возможная обида Карпина на Дзюбу? Я не знаю. Возможно, обида, но надо у Карпина спросить. Он может кого угодно вызывать. Тут вопрос к нему, а мы можем только предполагать», — приводит слова Шишкина издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 34-летний Дзюба забил три мяча в трех матчах за московский «Локомотив».

Сегодня, 6 марта, Российский футбольный союз опубликовал расширенный список национальной команды на мартовский сбор. В конце месяца у сборной России запланированы два товарищеских матча.