Экс-футболист «Зенита» Мейра: «Для мирового футбола будет плохо, если Россия перейдёт в Азию»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Фернанду Мейра рассказал, как относится к возможному переходу Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Для мирового футбола будет плохо, если Россия перейдет в азиатскую федерацию. У российского футбола большой потенциал. Такое стало бы потерей для европейского футбола», - приводит слова португальца «Чемпионат».

Напомним, что совместным решением ФИФА и УЕФА российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных турнирах. В конце прошлого года активно обсуждалось присоединение РФС к АФК, однако переход не состоялся.