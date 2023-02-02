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Экс-футболист «Зенита» Мейра: «Для мирового футбола будет плохо, если Россия перейдёт в Азию»

02 Февраля 2023 • 12:15 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» Фернанду Мейра рассказал, как относится к возможному переходу Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Для мирового футбола будет плохо, если Россия перейдет в азиатскую федерацию. У российского футбола большой потенциал. Такое стало бы потерей для европейского футбола», - приводит слова португальца «Чемпионат».

Напомним, что совместным решением ФИФА и УЕФА российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных турнирах. В конце прошлого года активно обсуждалось присоединение РФС к АФК, однако переход не состоялся.

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Евро-Футбол.Ру,
Фернанду Мейра Переход РФС в АФК
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