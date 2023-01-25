​УЕФА может изменить формат отбора на чемпионат мира

На следующем чемпионате мира в 2026 году впервые выступят 48 сборных вместо 32. УЕФА на мундиале теперь будут представлять 16 национальных команд. Как следствие, формат отборочного цикла может измениться. В среду на заседании исполкома УЕФА будет рассматривать несколько вариантов. Их объединяет намерение сократить количество игр в отборе. Один из вариантов – 12 групп по 4-5 команд. При этом формате победители получают прямой билет на чемпионат мира, а ещё 4 путёвки разыгрываются в плей-офф. Об этом на своих страницах рассказывает AS.

Отметим, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.