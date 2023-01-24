Топ-сборная выбирает между Моуринью, Зиданом и Анчелотти

Сборная Бразилии после увольнения Тите с поста главного тренера занимается поиском нового наставника.

Как информируют журналисты Cadena Ser, в шорт-листе претендентов находятся четыре специалиста. «Селесао» рассматривают кандидатуры Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Луиса Энрике и Зинедина Зидана. Стоит отметить, что последние двое сейчас находятся без работы.

Сборная Бразилии провально выступила на чемпионате мира – 2022. Южноамериканская команда под руководством Тите дошла до четвертьфинала, где потерпела поражение от сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти.