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Топ-сборная выбирает между Моуринью, Зиданом и Анчелотти

24 Января 2023 • 10:56 Комментировать

Сборная Бразилии после увольнения Тите с поста главного тренера занимается поиском нового наставника.

Как информируют журналисты Cadena Ser, в шорт-листе претендентов находятся четыре специалиста. «Селесао» рассматривают кандидатуры Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Луиса Энрике и Зинедина Зидана. Стоит отметить, что последние двое сейчас находятся без работы.

Сборная Бразилии провально выступила на чемпионате мира – 2022. Южноамериканская команда под руководством Тите дошла до четвертьфинала, где потерпела поражение от сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти Жозе Моуринью Сборная Бразилии Зинедин Зидан Луис Энрике
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