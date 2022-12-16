Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат мира 2026

Инфантино: «В 2025 году клубный чемпионат мира поменяет формат»

16 Декабря 2022 • 14:06 Комментировать

Глава ФИФА Джанни Инфантино анонсировал новый формат клубного чемпионата мира, первый розыгрыш которого состоится в 2025 году.

«В турнире будут участвовать 32 команды. Всё будет так, словно это настоящий чемпионат мира», – цитирует Инфантино журналист Саймон Коллинз в социальных сетях.

Напомним, в рамках нынешнего формата клубного чемпионата мира, трофей разыгрывают команды, которые недавно выиграли свои межконтинентальные кубки. Нынешний розыгрыш турнира состоится в Абу-Даби. Мадридский «Реал» в качестве действующего победителя Лиги чемпионов начнёт выступления со стадии полуфинала.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Джанни Инфантино Клубный Чемпионат Мира
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Декабря
14:06 · Чемпионат мира 2026
Инфантино: «В 2025 году клубный чемпионат мира поменяет формат»
15 Декабря
16:17 · Международные
Адиев: «Многие российские игроки обращаются, чтобы выступать за сборную Казахстана»
15:39 · Чемпионат мира 2026
Дуймович: «Карпин качественно выполняет свою работу»
14 Декабря
18:47 · Италия. Серия А
Виалли приостановил работу в сборной Италии
13 Декабря
18:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналдо считает, что Неймар сыграет на ЧМ-2026
13:31 · Чемпионат мира 2026
Колосков: Игра с Саудовской Аравией сможет вернуть интересен болельщиков к сборной России
11 Декабря
20:22 · Чемпионат мира 2026
Помазун: «Приложу все усилия, чтобы попасть в сборную России»
17:31 · Чемпионат мира 2026
Кириченко: «Если бы матч состоялся, Иран не проиграл бы России»
17:25 · Чемпионат мира 2026
Кириченко считает, что уровень сборной России не сильно отличается от Узбекистана
15:11 · Чемпионат мира 2026
Миронов: «Если переход в АФК позволит играть на международной арене, то это надо сделать»
09 Декабря
17:52 · Чемпионат мира 2026
​Стало известно, когда РФС обсудит переход в Азию
13:37 · Чемпионат мира 2026
Дуймович: В Европе боялись сборную России, Аршавина и Павлюченко уважали
08 Декабря
14:55 · Россия. Премьер-лига
Семёнов назвал последние матчи сборной России скучными
11:42 · Чемпионат мира 2026
Онопко заявил, что Кокорину и Дзюбе будет сложно попасть в сборную России
10:48 · Россия. Премьер-лига
Онопко: «Мостовой обижен на весь футбольный мир»
Все новости
Рекомендуем