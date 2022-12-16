Инфантино: «В 2025 году клубный чемпионат мира поменяет формат»

Глава ФИФА Джанни Инфантино анонсировал новый формат клубного чемпионата мира, первый розыгрыш которого состоится в 2025 году.

«В турнире будут участвовать 32 команды. Всё будет так, словно это настоящий чемпионат мира», – цитирует Инфантино журналист Саймон Коллинз в социальных сетях.

Напомним, в рамках нынешнего формата клубного чемпионата мира, трофей разыгрывают команды, которые недавно выиграли свои межконтинентальные кубки. Нынешний розыгрыш турнира состоится в Абу-Даби. Мадридский «Реал» в качестве действующего победителя Лиги чемпионов начнёт выступления со стадии полуфинала.