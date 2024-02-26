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Чемпионат Китая по футболу

Генич оценил первый трофей Слуцкого в Китае

26 Февраля 2024 • 12:07 Комментировать

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о первом трофее российского тренера Леонида Слуцкого в Китае.

«Маэстро еще в форме! Отличное начало сезона, Викторыч», - написал комментатор в своих социальных сетях.

Напомним, что накануне состоялся матч за Суперкубок Китая между «Шанхай Шеньхуа» и «Шанхай Порт». Подопечные Слуцкого одержали минимальную победу со счетом 1:0 и стали обладателями трофея.

Российский тренер возглавил китайский клуб в конце 2023 года, подписав трудовое соглашение на один сезон.

Генич раскритиковал судейский эксперимент в РПЛ

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Леонид Слуцкий Константин Генич Шанхай Шеньхуа ещё теги
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