Генич оценил первый трофей Слуцкого в Китае

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о первом трофее российского тренера Леонида Слуцкого в Китае.

«Маэстро еще в форме! Отличное начало сезона, Викторыч», - написал комментатор в своих социальных сетях.

Напомним, что накануне состоялся матч за Суперкубок Китая между «Шанхай Шеньхуа» и «Шанхай Порт». Подопечные Слуцкого одержали минимальную победу со счетом 1:0 и стали обладателями трофея.

Российский тренер возглавил китайский клуб в конце 2023 года, подписав трудовое соглашение на один сезон.

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