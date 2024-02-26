Генич раскритиковал судейский эксперимент в РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на новость в внедрении судейского эксперимента в РПЛ и Кубке России. Во время матчей арбитры будут публично озвучивать свои решения после вмешательства системы VAR.

«А какой в этом смысл? Итоговое решение выводят на табло стадиона, графикой в трансляции. Может, лучше переговоры озвучивать, как принимается решение, а не констатация этого решения?» - гласит сообщение Константина в социальных сетях.

Нововведение начнет действовать с первого тура после возобновления чемпионата России. Поединки 19-го тура состоятся в начале марта.