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Шунич заключил контракт с «Хэнань Цзянье»

02 Января 2021, 12:37,

Динамо Москва

Защитник Тони Шунич, известный в чемпионате России по выступлениям за московское «Динамо», сменил «Бэйцзин Гоань» на «Хэнань Цзянье». Об этом рапортует пресс-служба китайского клуба.

Напомним, что боснийский футболист выступал за «Динамо» с 2017-го по 2020-й год. Тони принял участие в 79 матчах за «бело-голубых» в различных турнирах, отметившись пятью забитыми голами и двумя результативными передачами.

В составе национальной сборной Боснии и Герцеговины защитник провел 41 поединок, записав на свой счет один гол.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Тони Шунич, Хэнань Цзянье, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
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