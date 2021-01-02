Шунич заключил контракт с «Хэнань Цзянье»

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02 Января 2021, 12:37,
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Защитник Тони Шунич, известный в чемпионате России по выступлениям за московское «Динамо», сменил «Бэйцзин Гоань» на «Хэнань Цзянье». Об этом рапортует пресс-служба китайского клуба.
Напомним, что боснийский футболист выступал за «Динамо» с 2017-го по 2020-й год. Тони принял участие в 79 матчах за «бело-голубых» в различных турнирах, отметившись пятью забитыми голами и двумя результативными передачами.
В составе национальной сборной Боснии и Герцеговины защитник провел 41 поединок, записав на свой счет один гол.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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