Шунич заключил контракт с «Хэнань Цзянье»

Защитник Тони Шунич, известный в чемпионате России по выступлениям за московское «Динамо», сменил «Бэйцзин Гоань» на «Хэнань Цзянье». Об этом рапортует пресс-служба китайского клуба.

Напомним, что боснийский футболист выступал за «Динамо» с 2017-го по 2020-й год. Тони принял участие в 79 матчах за «бело-голубых» в различных турнирах, отметившись пятью забитыми голами и двумя результативными передачами.

В составе национальной сборной Боснии и Герцеговины защитник провел 41 поединок, записав на свой счет один гол.