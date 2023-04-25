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Назван европейский клуб, который может возглавить Клозе

25 Апреля 2023 • 13:10 Комментировать

Бывший нападающий сборной Германии, а ныне футбольный тренер Мирослав Клозе может получить работу в чемпионате Швейцарии. Согласно информации Blick, в сотрудничестве с наставником заинтересован «Цюрих». Переговоры уже стартовали.

Нынешний рулевой команды Джорджио Контини еще зимой сообщил, что намерен покинуть занимаемый пост. Стороны решили, что прекратят совместную работу по завершении нынешнего сезона.

Напомним, что последним местом работы Мирослава был австрийский «Альтах». Стороны прекратили сотрудничество в прошлом месяце. Это был первый самостоятельный опыт работы для Клозе.

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Евро-Футбол.Ру,
Цюрих Мирослав Клозе
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