Давиде Анчелотти готов к первому самостоятельному «плаванию»

Давиде Анчелотти вскоре может начать свою самостоятельную тренерскую карьеру после многих лет «в помощниках» у своего отца Карло, старательно пристраивавшего его везде, где ему за последние годы довелось поработать. Как сообщает испанское издание Marca, услугами Давиде интересуется швейцарский клуб «Базель».

Таким образом, если Анчелотти-младший примет предложение швейцарской стороны, то его пути разойдутся с отцовскими, который вряд ли станет работать в швейцарском футболе, имея выбор продления контракта с мадридским «Реалом» или работу в бразильской сборной.