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​Защитник «Фулхэма» собрался в чемпионат Швейцарии

12 Февраля 2023 • 04:22 Комментировать

Защитник английского «Фулхэма» Кевин Мбабу решил покинуть клуб и перебраться в швейцарский «Серветт». Переговоры уже практически подошли к своему закономерному итогу, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо. Однако условия сделки не сообщаются.

Ранее у 27-летнего футболиста уже были предложения от клубов Франции и Германии, однако «Серветт» является родным клубом для игрока сборной Швейцарии. Кроме того, он выступал еще и в составе «Янг Бойз», в английском «Ньюкасле» и шотландском «Глазго Рейнджерс», а также провел три года в немецком «Вольфсбурге» - с 2019 по 2022 год. 

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Евро-Футбол.Ру,
Серветт Кевин Мбабу Трансферы футбола - зима 2023
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