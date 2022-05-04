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Чалов не попал в заявку «Базеля» на благотворительный матч с киевским «Динамо»

04 Мая 2022 • 19:53 Комментировать

Российский нападающий «Базеля» Фёдор Чалов не примет участие в благотворительном матче, в котором его команда сыграет с киевским «Динамо».

Напомним, украинские «Динамо» и «Шахтёр» проводят серию товарищеских матчей за пределами Украины. Средства с продаж билетов идут на помощь беженцам.

Встреча «Базель» - «Динамо» состоится сегодня, 4 мая в Швейцарии. Начало – в 20:00 мск.   

Чалов выступает за «Базель» с зимы 2022 года, играя за команду из Швейцарии, на правах аренды. Права игрока принадлежат ЦСКА. За «Базель» 24-летний футболист сыграл 10 матчей, в которых забил четыре мяча.


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Базель ЦСКА Москва Динамо Киев Фёдор Чалов
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