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Клубный чемпионат мира

​ФИФА назвала место проведения клубного чемпионата мира в 2023 году

26 Июня 2023 • 17:51 Комментировать

В понедельник ФИФА объявила место проведения клубного чемпионата мира в 2023 году. Турнир пройдёт в саудовском городе Джидда.

Саудовская Аравия впервые примет чемпионат мира среди клубов. Турнир пройдёт с 12 по 22 декабря.

На клубном чемпионате мира – 2023 выступят семь клубов: «Манчестер Сити», «Урава Ред Даймондс», «Аль-Ахли» (Египет), «Леон», «Оклэнд Сити», «Аль-Иттихад» и победитель Кубка Либертадорес.

Добавим, что в скором времени клубный чемпионат мира будет проходить в расширенном формате с 32 командами. Первый такой турнир пройдёт в 2025 году в США.

Клубный чемпионат мира расширяется: кто будет играть, когда и где пройдёт

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