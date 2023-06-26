​ФИФА назвала место проведения клубного чемпионата мира в 2023 году

В понедельник ФИФА объявила место проведения клубного чемпионата мира в 2023 году. Турнир пройдёт в саудовском городе Джидда.

Саудовская Аравия впервые примет чемпионат мира среди клубов. Турнир пройдёт с 12 по 22 декабря.

На клубном чемпионате мира – 2023 выступят семь клубов: «Манчестер Сити», «Урава Ред Даймондс», «Аль-Ахли» (Египет), «Леон», «Оклэнд Сити», «Аль-Иттихад» и победитель Кубка Либертадорес.

Добавим, что в скором времени клубный чемпионат мира будет проходить в расширенном формате с 32 командами. Первый такой турнир пройдёт в 2025 году в США.

Клубный чемпионат мира расширяется: кто будет играть, когда и где пройдёт