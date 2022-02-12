​«Аль-Ахли» занял третье место на клубном чемпионате мира, разгромив «Аль-Хиляль» в большинстве

На чемпионате мира среди клубов завершился матч за третье место. В битве за бронзу египетский «Аль-Ахли» разгромил саудовский «Аль-Хиляль». Итоговому счёту 4:0 поспособствовали сразу два удаления в составе команды из Саудовской Аравии, случившиеся ещё по ходу первой половины встречи.

Главным героем матча стал Яссер Эль-Ханафи, оформивший дубль. Ещё по одному забитому мячу оформили Ахмед Абделькадер и Сулиа Амро.

В финале клубного чемпионата мира за трофей сразятся «Челси» и «Палмейрас». Не пропустите текстовую трансляцию на страницах LiveResult.