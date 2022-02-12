​«Аль-Ахли» занял третье место на клубном чемпионате мира, разгромив «Аль-Хиляль» в большинстве

На чемпионате мира среди клубов завершился матч за третье место. В битве за бронзу египетский «Аль-Ахли» разгромил саудовский «Аль-Хиляль». Итоговому счёту 4:0 поспособствовали сразу два удаления в составе команды из Саудовской Аравии, случившиеся ещё по ходу первой половины встречи.
Главным героем матча стал Яссер Эль-Ханафи, оформивший дубль. Ещё по одному забитому мячу оформили Ахмед Абделькадер и Сулиа Амро.
В финале клубного чемпионата мира за трофей сразятся «Челси» и «Палмейрас». Не пропустите текстовую трансляцию на страницах LiveResult.
Протокол игры
|8'Эль-Ханафи Яссер (0:1)
|17'Эль-Ханафи Яссер (0:2)
|40'Абделькадер Ахмед (0:3)
|64'Amro Soulia (0:4)
Аль-Оваис Мохаммед•Абдулхамид Сауд•Хёнсу Чан 72' (Musab Aljuwayr ( 72') •Аль Муфаррий Мутеб•Аль-Шахрани Яссер 72' (Аль-Бурайк Мохаммед ( 72') •Каррильо Андре 46' (Аль-Фаридж Сальман ( 46') •Канно Мохамед 28' 46' (Джахфали Мохаммед ( 46') •Куэльяр Густаво•Перейра Матеус • 14'Аль-Доссари Салем 85' (Michael 3 ( 85') •Марега Мусса
Лотфи Али•Хани Мохамед 46' (Эль-Шахат Хуссейн ( 46') •Эль-Ханафи Яссер•Абдель Монем Мохамед•Малул Али 87' (Микиссоне Луиш ( 87') •Дьенг Алиу 66' (Солиман Валид ( 66') •Фатхи Хамди•Amro Soulia•Мохамед Тахер 46' (Фуад Карим ( 46') •Шериф Мохамед•Абделькадер Ахмед 87' (Вахид Махмуд ( 87')
Запасные: Шобеир Мустафа Ахмед•Rami Rabia
12 февраля. Стадион "Аль-Найян".
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