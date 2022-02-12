Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Клубный чемпионат мира 2016

​«Аль-Ахли» занял третье место на клубном чемпионате мира, разгромив «Аль-Хиляль» в большинстве

12 Февраля 2022 • 17:57 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0:4
Аль-Ахли Каир
окончен

На чемпионате мира среди клубов завершился матч за третье место. В битве за бронзу египетский «Аль-Ахли» разгромил саудовский «Аль-Хиляль». Итоговому счёту 4:0 поспособствовали сразу два удаления в составе команды из Саудовской Аравии, случившиеся ещё по ходу первой половины встречи.

Главным героем матча стал Яссер Эль-Ханафи, оформивший дубль. Ещё по одному забитому мячу оформили Ахмед Абделькадер и Сулиа Амро.

В финале клубного чемпионата мира за трофей сразятся «Челси» и «Палмейрас». Не пропустите текстовую трансляцию на страницах LiveResult.

Протокол игры  
Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4Аль-Ахли Каир
  8'Эль-Ханафи Яссер (0:1)
  17'Эль-Ханафи Яссер (0:2)
  40'Абделькадер Ахмед (0:3)
  64'Amro Soulia (0:4)
Аль-Оваис МохаммедАбдулхамид СаудХёнсу Чан  72' (Musab Aljuwayr (  72') Аль Муфаррий МутебАль-Шахрани Яссер  72' (Аль-Бурайк Мохаммед (  72') Каррильо Андре  46' (Аль-Фаридж Сальман (  46') Канно Мохамед   28'  46' (Джахфали Мохаммед (  46') Куэльяр ГуставоПерейра Матеус   14'Аль-Доссари Салем  85' (Michael 3 (  85') Марега Мусса
Запасные: Аль-Ями ХамадАль-Джадаани АбдуллаАль-Маюф АбдуллаАль‑Обайд АбдуррахманИгало ОдионАль Шехри Салех
Лотфи АлиХани Мохамед  46' (Эль-Шахат Хуссейн (  46') Эль-Ханафи ЯссерАбдель Монем МохамедМалул Али  87' (Микиссоне Луиш (  87') Дьенг Алиу  66' (Солиман Валид (  66') Фатхи ХамдиAmro SouliaМохамед Тахер  46' (Фуад Карим (  46') Шериф МохамедАбделькадер Ахмед  87' (Вахид Махмуд (  87')
Запасные: Шобеир Мустафа АхмедRami Rabia
12 февраля. Стадион "Аль-Найян".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аль-Ахли Аль-Хилаль Эр-Рияд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Ахли Каир
12.02  19:30 Челси ... Палмейрас Сан-Паулу 1.73 4.30 4.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Февраля
17:57 · Клубный чемпионат мира 2017
​«Аль-Ахли» занял третье место на клубном чемпионате мира, разгромив «Аль-Хиляль» в большинстве
11 Февраля
09:43 · Клубный чемпионат мира 2017
Ковачич рассказал о настрое «Челси» на финал клубного ЧМ
09 Февраля
23:31 · Клубный чемпионат мира 2017
Тренер «Челси»: «Выход в финал клубного чемпионата мира – важное достижение для нас»
21:23 · Клубный чемпионат мира 2017
«Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира
19:05 · Клубный чемпионат мира 2017
​«Аль-Хиляль» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
08 Февраля
21:26 · Клубный чемпионат мира 2017
«Палмейрас» стал первым финалистом клубного чемпионата мира
06 Февраля
21:28 · Клубный чемпионат мира 2017
«Аль-Хиляль» забил 6 мячей сопернику и стал соперником «Челси» 1
14:53 · Клубный чемпионат мира 2017
​Первый гол на клубном чемпионате мира отменил «робот»
05 Февраля
21:27 · Клубный чемпионат мира 2017
«Аль-Ахли» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира
31 Декабря
18:27 · Клубный чемпионат мира 2017
​ФИФА назвала нового участника клубного чемпионата мира 1
29 Ноября
19:42 · Клубный чемпионат мира 2017
​«Челси» узнал потенциального соперника: жеребьёвка клубного чемпионата мира
12:48 · Клубный чемпионат мира 2017
Стало известно, когда пройдёт клубный ЧМ 1
28 Ноября
12:22 · Клубный чемпионат мира 2017
​Определены все участники клубного чемпионата мира
20 Октября
18:28 · Клубный чемпионат мира 2017
В ФИФА назвали новое место проведения клубного чемпионата мира
07 Октября
23:42 · Клубный чемпионат мира 2017
Клубный чемпионат мира может быть перенесён на следующий год 1
Все новости
Рекомендуем