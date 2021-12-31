​ФИФА назвала нового участника клубного чемпионата мира

На официальном сайте ФИФА была размещена информация о новом участнике клубного чемпионата мира. Из-за действующих правил карантина от участия в турнире был вынужден отказаться новозеландский клуб «Окленд Сити». Его место на клубном чемпионате мира займёт клуб «Пираэ», который выступает в чемпионате Таити.

Клубный чемпионат мира пройдёт в ОАЭ с 3 по 12 февраля. Фаворитами турнира считаются «Челси» (обладатель трофея Лиги чемпионов) и «Палмейрас» (обладатель Кубка Либертадорес). Они начнут путь на турнире с полуфинала.

Что касается «Пираэ», то он сыграет против «Аль-Джазиры» за право сыграть в четвертьфинале с клубом «Аль-Хиляль».