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Клубный чемпионат мира 2016

​ФИФА назвала нового участника клубного чемпионата мира

31 Декабря 2021 • 18:27 Комментировать

На официальном сайте ФИФА была размещена информация о новом участнике клубного чемпионата мира. Из-за действующих правил карантина от участия в турнире был вынужден отказаться новозеландский клуб «Окленд Сити». Его место на клубном чемпионате мира займёт клуб «Пираэ», который выступает в чемпионате Таити.

Клубный чемпионат мира пройдёт в ОАЭ с 3 по 12 февраля. Фаворитами турнира считаются «Челси» (обладатель трофея Лиги чемпионов) и «Палмейрас» (обладатель Кубка Либертадорес). Они начнут путь на турнире с полуфинала.

Что касается «Пираэ», то он сыграет против «Аль-Джазиры» за право сыграть в четвертьфинале с клубом «Аль-Хиляль».

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Пираэ
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