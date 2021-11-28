​Определены все участники клубного чемпионата мира

В январе ОАЭ примут клубный чемпионат мира. За трофей поспорят семь клубов из шести разных конфедераций. Последним участником турнира стал бразильский «Палмейрас», который завоевал Кубок Либертадорес.

Список участников клубного чемпионата мира выглядит так: «Палмейрас» (КОНМЕБОЛ), «Челси» (УЕФА), «Аль-Хиляль» (АФК), «Монтеррей» (КОНКАКАФ), «Аль-Ахли (КАФ), «Окленд Сити» (ОФК), «Аль-Джазира» (АФК, хозяева турнира).

Стоит отметить, что «Челси» и «Палмейрас» путь на клубном чемпионате мира начнут на стадии полуфинала. Лучшие команды УЕФА и КОНМЕБОЛ при этом будут разведены по разным парам.