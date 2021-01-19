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​«Бавария» узнала потенциальных соперников: Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира

19 Января 2021, 18:53,

Global Look Press

Во вторник в Цюрихе состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира, который пройдёт в Катаре с 4 по 11 февраля.

Первую путёвку в полуфинал разыграют «Тигрес» (Мексика) и «Ульсан Хёнде» (Южная Корея) 4 февраля. Победитель этой дуэли в полуфинале сыграет с представителем КОНМЕБОЛ («Палмейрас» и «Сантос» разыграют Кубок Либертадорес 30 января).

Соперником «Баварии» в другом полуфинале станет победитель в игре «Аль-Духаиль» (Катар) – «Аль-Ахли» (Египет). Эта игра тоже пройдёт 4 февраля.

Полуфиналы клубного чемпионата мира пройдут 7 и 8 февраля, а финал - 11 февраля.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария
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