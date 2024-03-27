Месси назвал любимые виды спорта, кроме футбола

Звёздный нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал свои любимые виды спорта, если не учитывать футбол. Отвечая на вопрос, чемпион мира выделил сразу четыре вида спорта.

«Теннис, падел, баскетбол, а также американский футбол. Я узнаю много нового об американском футболе, стал лучше понимать его и получать от него удовольствие», - сказал Месси в подкасте MBC’s Big Time.

Напомним, что Лео Месси выступает за «Интер Майами» с лета прошлого года. Действующий контракт аргентинца с клубом МЛС рассчитан до конца сезона-2025. Ранее в Европе Месси поиграл за «Барселону» и «ПСЖ».

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