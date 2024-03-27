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США. МЛС

Месси - о своей карьере: «Не могу просить чего-то большего»

27 Марта 2024 • 13:04 Комментировать

36-летний форвард «Интер Майами» Лионель Месси высказался относительно своего будущего в футболе.

«Я не думаю об уходе. Стараюсь наслаждаться каждым днем, не задумываясь о будущем. Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Хочу продолжать выступать. Это то, что мне нравится. Мне повезло, ведь я в футболе осуществил все свои цели. Не могу просить чего-то большего. Наслаждаюсь всем тем, что дал мне бог», - передает слова Лео Big Time AS.

Месси перешел в «Интер Майами» летом прошлого года. Его контракт рассчитан до конца 2025-го.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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