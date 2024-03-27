Месси - о своей карьере: «Не могу просить чего-то большего»

«Я не думаю об уходе. Стараюсь наслаждаться каждым днем, не задумываясь о будущем. Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Хочу продолжать выступать. Это то, что мне нравится. Мне повезло, ведь я в футболе осуществил все свои цели. Не могу просить чего-то большего. Наслаждаюсь всем тем, что дал мне бог», - передает слова Лео Big Time AS.