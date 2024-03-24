Бекхэм – о переходе Месси: До сих пор мурашки по коже

Главный инвестор «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поделился воспоминаниями о подписании легендарного аргентинца Лионеля Месси.

- Мы на протяжении пяти лет общались с отцом Лионеля. Я сказал ему, что хочу, чтобы его сын выступал за наш клуб. Но тогда он был еще не готов. И когда Месси сообщил, что покидает «ПСЖ», я понял, что нужно действовать. Мой телефон разрывался всю ночь, были звонки и сообщения. Виктория сказала мне, чтобы я отключил. Но я взял телефон и прочитал, что Лионель решил приехать в наш клуб. У меня до сих пор мурашки по коже, - приводит слова бывшего форварда сборной Англии RMC Sport.

Месси пополнил состав «Интер Майами» в начале июля 2023 года. Его контракт с клубом действует до 2025 года. Ранее он выступал за «ПСЖ» и «Барселону».