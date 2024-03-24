Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Бекхэм – о переходе Месси: До сих пор мурашки по коже

24 Марта 2024 • 21:55 Комментировать

Главный инвестор «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поделился воспоминаниями о подписании легендарного аргентинца Лионеля Месси.

- Мы на протяжении пяти лет общались с отцом Лионеля. Я сказал ему, что хочу, чтобы его сын выступал за наш клуб. Но тогда он был еще не готов. И когда Месси сообщил, что покидает «ПСЖ», я понял, что нужно действовать. Мой телефон разрывался всю ночь, были звонки и сообщения. Виктория сказала мне, чтобы я отключил. Но я взял телефон и прочитал, что Лионель решил приехать в наш клуб. У меня до сих пор мурашки по коже, - приводит слова бывшего форварда сборной Англии RMC Sport.

Месси пополнил состав «Интер Майами» в начале июля 2023 года. Его контракт с клубом действует до 2025 года. Ранее он выступал за «ПСЖ» и «Барселону».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Лионель Месси Интер Майами ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Форвард «Спартака» Промес нашёл способ, как избежать экстрадиции «Реал» выбрал топ-вратаря на замену Куртуа «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами Грузия не сыграет на Евро-2024: Суперкомпьютер Opta определил, кто выйдет в финальную стадию «Реал» разрушил планы Мбаппе - раскрыты детали Хомуха назвал тренера, который достоин заменить Карпина в сборной России Виктор Гусев дал комментарий после событий в «Крокусе», он пришёл с женой на концерт Справились и без Криштиану Роналду: Португалия с лёгкостью разобрала Швецию, выиграв 11-й матч кряду
Умер Василий Уткин Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков 24-й тур РПЛ может быть перенесён Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду
Спортивные новости
Кожевников: «Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, то это будет первая новость не только для хоккея, но и для всего мира спорта» Канарейкин — о вылете «Динамо» из плей-офф КХЛ: «Есть вопросы по игрокам обороны и по вратарской позиции» Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии «Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Марта
21:55 · США. МЛС
Бекхэм – о переходе Месси: До сих пор мурашки по коже
11:38 · США. МЛС
Мартино: «Отсутствие Месси - большая потеря для команды»
09:09 · США. МЛС
Тренер команды Месси - о разгроме 0:4: «Соперник был лучше от начала и до конца»
08:26 · США. МЛС
Команду Месси и Суареса разгромили со счётом 0:4
23 Марта
22:08 · Испания. Ла Лига
Бывший футболист «Зенита» может стать одноклубником Месси
09:16 · США. МЛС
Мартино рассказал, как восстанавливается Месси
01:04 · Италия. Серия А
Жиру близок к воссоединению с Льорисом в МЛС
22 Марта
15:58 · США. МЛС
Названа дата возвращения Месси
08:42 · Испания. Ла Лига
Пике рассказал, каким Месси приехал в «Барселону»
21 Марта
15:43 · Испания. Ла Лига
Стало известно, куда из «Барселоны» может перейти Серхи Роберто
13:48 · Испания. Ла Лига
Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду 5
10:56 · США. МЛС
Журналист сообщил хорошую новость о Месси
00:18 · Испания. Ла Лига
Ямаль рассказал, что думает о сравнениях с Месси
20 Марта
13:10 · США. МЛС
Малафеев - о смерти Уткина: «Ушла не только яркая личность, но и целая эпоха»
06:07 · США. МЛС
Месси не сыграл в Гонконге - фанаты требуют обратно свои деньги
Все новости
Рекомендуем