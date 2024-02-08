Месси посмеялся над неудачей игрока «Интер Майами»

Накануне состоялся товарищеский поединок в Японии между клубом «Виссел Кобе» и «Интер Майами», за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси. 36-летний форвард вышел на поле на 60-й минуте.

Контрольная встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Виссел Кобе», отпраздновавшие победу со счетом 4:3.

Примечательно, что нападающий «Интер Майами» Роберт Тейлор дважды не реализовал свою попытку в серии. Сначала его удар парировал вратарь, но судья попросил перебить. Со второй попытки игрок угодил в каркас ворот. Месси отреагировал на неудачу своего одноклубника саркастической улыбкой.