​Месси помог игроку «Интер Майами» с билетами на свою презентацию

Футболист «Интер Майами» ДеАндре Йедлин рассказал интересную историю. Другой игрок команды – Леонардо Кампана – искал дополнительные билеты на презентацию Лионеля Месси. На просьбу футболиста откликнулся… сам Лео!

«Кампана написал в командный чат, есть ли у кого-то лишние билеты. Я даже не знал, состоит ли Месси в чате, и тут он написал: «Сколько тебе нужно?» Вот так сразу. Они знают друг друга, может, около трёх дней. Это проявление щедрости является отличным примером того, каков Месси», -сказал Йедлин, чьи слова на своих страницах приводит портал Goal.

Лионель Месси может дебютировать за «Интер Майами» в матче Кубка лиг против «Крус Асуль», который пройдёт в ночь в пятницы на субботу.