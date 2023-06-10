Гвардиол пропустит финальную часть Лиги наций

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол не поможет команде в финальной части Лиги наций. Как сообщает пресс-служба «шашечных», футболист выбыл из строя из-за травмы брюшной стенки. Несмотря на лечение, Гвардиол не будет готов.

В полуфинале Лиги наций сборная Хорватии 14 июня сыграет против Нидерландов. На следующий день за вторую путёвку в финал поспорят национальные команды Испании и Италии.

На клубном уровне 21-летний Гвардиол представляет немецкий «РБ Лейпциг». Ранее в прессе появилась информация о том, что талантливый хорватский футболист выбирает между двумя суперклубами.